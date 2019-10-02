Fransa’dan Fatmagül’e ödül geldi

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi Fransa’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Soap Awards 2019’da Fransız seyircisinin oylarıyla en iyi uluslararası dizi ödülünü kazandı. Yurdışında Fatmagül adıyla yayınlanan dizi eylül ayı boyunca 325 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bir oylama sonucu 9 yabancı diziyi geride bıraktı. Dizinin senaristleri Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç ile yönetmen Hilal Saral, Paris’te gerçekleştirilen ödül törenine video mesajları ila katıldı. Ekip dünya çapında kadınlara karşı uygulanan şiddete karşı durarak kadınların sesini duyuran Fatmagül adına izleyicilere teşükkür etti.