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Friends ekibi, bağış karşılığı çekime katılma fırsatı sunuyor
Friends ekibi, bağış karşılığı çekime katılma fırsatı sunuyor
Friends ekibi, corona virüsü ile mücadele kapsamında, herkesi bağış yapmaya davet etti. Ekip en çok bağışı yapan kişiyi, dizinin yıllar sonra yeniden hazırlanan özel bölümünün çekimine davet etti.
Magazin 22 Nisan 2020 - 09:44

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran, günümüzde ise fenomen olmaya devam eden Friends dizisi ekibi, herkesi bağış yapmaya davet etti… En çok bağışı yapan kişi, beş arkadaşıyla birlikte HBO Max kanalında yayınlanacak özel bölümün çekiminde yer alma fırsatı yakalayacak ve Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry ve Lisa Kudrow’u canlı canlı izleyebilecek…

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Bu davet, ABD’de corona virüs salgınıyla mücadele için yürütülen All-In Challenge kampanyası kapsamında açlık sorunuyla ilgilenen America's Food Fund adlı kuruluşa bağış toplama amacıyla yapılıyor. Friends ekibi, bir şanslı kişiye, veriyor.

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