Friends oyuncusu kansere yakalandığını açıkladı

59 yaşındaki oyuncu NBC’ye yaptığı açıklamada, hastalığının Eylül 2018’de teşhis edildiğini ancak o zamandan beri kemikleri ve omurgası da dahil olmak üzere vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını söyledi.

Friends dizisinin 10 sezonunun tamamında Central Perk’te boy gösteren Tyler, kanserin vücudunun alt bölümünü felç etmesinden sonra artık yürüyemiyor. Tyler, “Kemiklerime yayılmış olan ileri prostat kanseri teşhisi kondu. Neredeyse son üç yıldır bu teşhisle uğraşıyorum” dedi.

Tyler, hastalığının ilk teşhis edildiğinde doktorların iyimser olduğunu, ancak kanserin COVID-19 pandemisinin başlangıcında mutasyona uğramaya başladığını söyledi.

SAHNEDE OLAMADI, ZOOM İLE KATILABİLDİ

Şu anda kemoterapi gören Tyler, geçen ay HBO’da Friends: The Reunion isimli özel bölümüyle yeniden ekranlara dönen diziye Zoom aracılığıyla katılabildi. Tyler, “Bunun bir parçası olmak istedim; onlarla sahnede olacak ve tüm şenliklere katılabilecektim. Fiziksel olarak bunun bir parçası olmamak ve Zoom’da görünmek benim kararımdı, çünkü temelde moralimi bozmak istemedim. ‘Ah, bu arada Gunther kanserli’ gibi olmak istemedim” dedi.

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Tyler, kanserin üç yıl önce rutin bir kontrol sırasında tespit edildiğini söyledi. Başlangıçta doktorların kanserini hormon tedavisi ile tedavi ettiklerini, tedavi sürecinin yaklaşık bir yıl boyunca inanılmaz bir şekilde çalıştığını ve düzenli olarak üç ilaç alması gerektiği için hayatını normal bir şekilde yaşamasına izin verdiğini söyledi.

Ancak kanser, daha sonra kemiklerine ve omurgasına yayılmaya başladı ve bu da alt vücudunda felç olmasına neden oldu.

YENİ ROLÜM: İNSANLARI BİLGİLENDİRMEK

Tyler erken teşhisin ve düzenli kontrolün önemine dikkat çekerek şunları söylüyor: “Birçok erkek, bu kadar erken teşhis edilmesi halinde kolayca tedavi edilebilirler. İnsanların benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Bu, kolay bir süreç değil. Bir dahaki sefer yıllık kontrole gittiğinizde, lütfen doktorunuzdan bir PSA testi isteyin. Kolayca tespit edilebilir.”

Süreçle başa çıkmak için iyi espri anlayışını kullandığını ve bunun üstesinden gelmek için kendine hedefler koyduğunu söyleyen Tyler sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Kişisel olarak, her anın ne kadar önemli olduğunu anlamamı sağladı. Savaşmaya devam. Geçen yılki hedefim 59. doğum günümü görmekti. Bunu 28 Mayıs’ta yaptım. Şimdiki amacım bu haberle en az bir canın kurtarılmasına yardımcı olmak. Bu şekilde çıkıp insanları bilgilendirmemin tek sebebi bu… Bu benim yeni rolüm.”