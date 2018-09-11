Fuar’da Kenan Doğulu coşkusu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri’nde sevenleri ile buluşan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, sahneye sisler içinde çıkıp, yeni albümü ‘Vay Be’nin sevilen parçası ‘Issız Ada’yı seslendirdi. Doğulu, sahneye ilk çıktığı andan itibaren enerjisi ve dans şovlarıyla sevenlerini büyüledi. Ritmin bir an olsun düşmediği sahne performansında Doğulu, izleyenleri şarkılarına eşlik etmenin yanı sıra sahne şovlarına da dahil etti. ‘Tencere Kapak’ isimli şarkıda izleyenlerini telefon ışıklarıyla melodiye eşlik ettiren Doğulu, ‘Kandırdım’ isimli şarkısında ise seyircilerin arasına karışıp sevenleriyle kucaklaştı. ‘Güzeller İçinden’ isimli şarkıda ise izleyenlere halay çektirdi.

(DHA)