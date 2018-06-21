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Fulden Uras, cinsel içerikli yorum karşısında…
Fulden Uras, cinsel içerikli yorum karşısında…
Şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma cinsel içerikli yorum yapan kadın hayranını savcılığa şikayet etmişti.
Magazin 21 Haziran 2018 - 12:44

Uras, Facebook hesabı üzerinden paylaştığı videonun altına cinsel içerikli yorum yapan Hülya C. isimli şüpheliyi savcılığa şikayet etti. Sabah’ın haberine göre, savcılığa ifade veren Hülya C., hesabının ele geçirildiğini, yorumu kendisinin yapmadığını söyledi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, ‘Olaya konu yorumun sosyal medya üzerinden yapılmış olması ve müştekinin sayfasını takip eden kişi sayısının fazlalığı karşısında olayda aleniyet ve ihtilat unsurlarının da gerçekleştiğinin kabulü gerektiği, dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı’ kaydedildi.

Şüpheli hakkında hakaret suçu kapsamında ceza istendi.

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Son güncelleme: 12:46 - 21.06.2018
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