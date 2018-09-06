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Fulden Uras’ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Fulden Uras’ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Sağ memesinde tekrarlayan enfeksiyonların yol açtığı doku bozulması nedeniyle yaptırılan ileri tetkikler sonrası 3 Eylül i günü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edilen Fulden Uras, bugün taburcu olucak.
Magazin 6 Eylül 2018 - 11:25

10 senede 11 kez ameliyat olan Fulden Uras'a rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulmuştu. Geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat olan ünlü şarkıcının sağlık durumuyla iligili hastaneden resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Uras’ın bugün taburcu edileceği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklama:

“Sanatçı Fulden Uras, sağ memesinde tekrarlayan enfeksiyonların yol açtığı doku bozulması nedeniyle yaptırılan ileri tetkikler sonrası 3 Eylül 2018, Pazartesi günü ameliyat edildi. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak Başhekim Prof. Dr. Reha Baran şu bilgileri verdi: “Hastamızın problemli alanı geniş olarak temizlenip patoloji incelemesine gönderildi. Net sonuç için patoloji raporu beklenmektedir. Bugün taburcu olacaktır”

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