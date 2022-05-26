Fulya Zenginer: Bu işin sponsoru olmaz

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, üç gün önce anne olmuştu. Oğlu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer, bir takipçisinin "Doktorunuzdan ve hastaneden memnun musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

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2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, 23 Mayıs’ta oğlu Milan’ı dünyaya getirmişti.

Zenginer, müjdeli haberi “15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu… Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum ” sözleriyle duyurmuştu.

Oğluyla birlikte hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, bir takipçisinin “Doktorunuzdan ve hastaneden memnun musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bunun işbirliği, sponsoru olmaz. Bence bu tip işbirlikleri etik değil. Doğum sürecimde de hastane ve ekibinden memnun kaldım. Normal doğum yapmak için diretmem üzerine tüm hemşireler, ebeler sancılı 15 saatimde tüm tatlılıklarıyla, pozitiflikleriyle hep yanımda oldu, doğum sonrası süreçte de öyle…”