Fulya Zenginer corona virüsüne rağmen çalışmak zorunda olanlara teşekkür etti

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Her gün işe gitmek zorunda olanlara teşekkür eden Zenginer “Her evde kal! deyişimizde her gün işe gitmek için yola çıkanları kırdığımızı biliyorum… Her evden sıkıldığımızda akşam sevdiklerine dönerken yüreğinde ya bu virüsü eve taşırsam korkusu olan bir sürü insanın olduğunu biliyorum, ve bunu bilmek düşünmek her gün kalbimi kırıyor” dedi.



Oyuncu her şeyi değiştirmek istediğini ama elinden bir şey gelmediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Yapabildiğim şey işlerimi iptal edip eve kapanmak ve elimden gelen bu. Dünyadaki eşitsizliği eşitlemeyi her şeyden çok isterdim. Bir an önce bu kabus bitsin istiyorum pozitif kalmaya ve insanları pozitif tutmaya çalışıyorum… Bu kadar işte. Bugün çalışan, ekonomiyi sistemi düzeni ayakta tutmaya çalışan herkese teşekkür ederim… Sağlık çalışanlarına, market çalışanlarına, kargoculara, eczacılara, bakkallara, belediye çalışanlarına, polislere… (unuttuklarımı ekleyin lütfen.”



Fulya Zenginer her ne kadar iyi niyetiyle bu paylaşımı yapmış olsa da bazı kullanıcıları memnun edemedi. Pek çok kişi Zenginer’in bu paylaşımı hakkında ‘Ne kadar düşüncelisiniz” derken, bazıları da oyuncuya tepki verdi. “Maden ocaklarında binlerce işçi dip dibe. Hayat çok zor ve insanlar çok acımasız. Ne oluyorsa fakire oluyor. Zengin de oturduğu yerden evde kal diyor. En azından evde kalamayan 3-5 aileye sahip çıkılsa belki evde kal sözü daha da tesirli olur” diyen de vardı “Çağrı merkezinde çalışıyorum. Siz dışarı çıkmadan işlerinizi halledin diye biz her gün dışarıdayız maalesef” diyen de hatta “Herkesin yaptığı şey bu ama sürekli evde kal evde kal deyince de, seni takip eden etmeyen herkese geri zekalı muamelesi yapılıyor. Sosyal medya fenomenleri ileri zeka biz geri zekalı mıyız? Aynı şeyi defalarca tekrar etmek yerine daha yaratıcı içeriklerle bizi şaşırtmanızı temenni ederim” yazan da vardı…