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Fulya Zenginer evlendi
Fulya Zenginer evlendi
Geniş bir kitle tarafından 'Küçük Kadınlar' adlı dizi ile tanınan oyuncu Fulya Zenginer 1,5 yıldır devam eden ilişkisini evlilikle taçlandırdı.
Magazin 30 Eylül 2019 - 09:03

‘Küçük Kadınlar’ın asi kızı olarak hayatımıza giren oyuncu Fulya Zenginer, 1,5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Zenginer, 1.5 yıldır devam eden ilişkisini nikah masasına taşıdı.

GELENEĞİ BOZMADI

Oyuncu Fulya Zenginer düğün hazırlıklarını ve düğünde yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Zenginer ayakkabı altına isim yazma geleneğini bozmayarak, arkadaşlarının isimlerini tek tek ayakkabısının altına yazdı.