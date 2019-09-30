Fulya Zenginer evlendi
‘Küçük Kadınlar’ın asi kızı olarak hayatımıza giren oyuncu Fulya Zenginer, 1,5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Zenginer, 1.5 yıldır devam eden ilişkisini nikah masasına taşıdı.
GELENEĞİ BOZMADI
Oyuncu Fulya Zenginer düğün hazırlıklarını ve düğünde yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Zenginer ayakkabı altına isim yazma geleneğini bozmayarak, arkadaşlarının isimlerini tek tek ayakkabısının altına yazdı.