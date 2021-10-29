Fulya Zenginer’den müjdeli haber geldi

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikâh masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunun müjdesini verdi.

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Oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Zenginer, dün sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.

“ÖĞRENDİĞİMDEN BERİ HAYAT ÇOK GÜZEL”

Zenginer, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma “Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel” notunu düştü.

32 yaşındaki oyuncunun paylaşımına binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.