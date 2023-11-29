Funda Arar 20 yıl önce eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı
Şarkıcı Funda Arar, 20 yıl önce eşi Febyo Taşel ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcının paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
Şarkıcı Funda Arar 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febyo Taşel ile nikâh masasına oturmuştu.
Oğulları Aras ile mutlu bir hayat sürdüren çiftten Arar, takipçilerini geçmişe götürdü.
“20 YIL ÖNCE BİZ”
Funda Arar, eşiyle 20 yıl önce çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından “20 yıl önce biz. O zamanlar fotoğraf makinesiyle çekilmiş” notuyla yayınladı.
Arar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.