Funda Arar: Artık sevdalar daha dijital

Funda Arar, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. "Bu Sabah Güneş Doğmuyor" şarkısını seslendiren Arar, "Sevdalar artık mektupla başlamıyor. Artık mektup yok. Artık sevdalar dijital" dedi.

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Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar Kerkisolfej organizasyonuyla Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Arar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ‘Neredeyse her yıl bir albüm yapıyorsunuz, bu zamanda albüm yapmak cesaret işi değil mi?” sorusuna Arar, “Ben albüm kadınıyım. Dinleyicilerim benden albüm bekliyor. Sürekli mesajlar alıyorum” dedi. Sahne sırasında izleyicilerin alkışları üzerine Arar, “Bu anı ölümsüzleştirelim dedi ve telefonunu istedi. Arar, Harbiye Açıkhava’yı dolduran hayranlarıyla beraber sahnede selfie çekti.

HAYRANINI AÇIKHAVA’YA ÇIKARDI

Konser sırasında beraber şarkı söylemek isteyen bir hayranının isteğini kırmayan Arar, hayranını sahneye davet etti ve birlikte ‘Rum Havası’ şarkısını söyledi.

“Bir mektupla başladı sevdamız” diyerek başlayan “Bu Sabah Güneş Doğmuyor” şarkısını seslendiren Arar, “Sevdalar artık mektupla başlamıyor. Artık mektup yok. Artık sevdalar dijital” dedi.

KADINLARIMIZI İNCİTMEYELİM

Arar, “Kadınlarımız önemli, kadınlarımız güzel, kadınlarımız anne… Onları incitmeyelim, saçlarının teline bile zarar gelsin istemiyoruz” dedi ve Neyse şarkısını şiddet gören kadınlar için seslendirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Arar şarkılarını, Açıkhava’yı dolduran sevenleriyle beraber seslendirdi.