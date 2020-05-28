Funda Arar, kuaföre koştu

Son olarak 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitimiyle şarkıcı Funda Arar, Bebek’teki kuaför’de görüntülendi. Kuaför çıkışı gazetecilerin ayak üzeri sorularını cevaplayan Arar, “saçlarım çok kötü olmuştu. Kaynaklar vardı onları çıkarttım”dedi.

EVDE KLİP ÇEKECEK



Çok yakında evde klip çekeceğini söyleyen Arar, o yüzden biraz bakım yaptırdım, çok acayip bir şey iki aydır evdeyiz insan kendini bir garip hissediyor ilk defa çıktım. Mekan içerisin de mesafeye çok dikkat ediliyor. Her yerde dezenfekte var” dedi.

