Funda Arar, Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu
Kuşadası’ndaki konserine yeni albümü ‘Arabesk’ten oluşan şarkılarla başlayan Funda Arar, daha sonra profesyonel kariyerine başladığı ‘Kaldırımlar’ şarkısını seslendirerek hayranlarını geçmişe götürdü.
Yaklaşık iki saat süren programında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılayan ünlü şarkıcı her şarkısının bitiminde yoğun bir alkış temposuyla karşılaştı. Hayranları Funda Arar'a neredeyse tüm şarkılarında eşlik ederken, ünlü şarkıcı gösterilen yoğun ilgi karşısında zaman zaman duygulandı.
(İHA)