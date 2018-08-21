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Funda Arar, Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu
Funda Arar, Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu
Şarkıcı Funda Arar, 'Yoluma Düşen Şarkılar' turnesi kapsamında Kuşadası'nda sahneye çıktı. Kuşadası Anfi Tiyatro'da gerçekleşen konsere ünlü şarkıcının hayranları büyük ilgi gösterdi.
Magazin 21 Ağustos 2018 - 10:02

Kuşadası’ndaki konserine yeni albümü ‘Arabesk’ten oluşan şarkılarla başlayan Funda Arar, daha sonra profesyonel kariyerine başladığı ‘Kaldırımlar’ şarkısını seslendirerek hayranlarını geçmişe götürdü.
Yaklaşık iki saat süren programında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılayan ünlü şarkıcı her şarkısının bitiminde yoğun bir alkış temposuyla karşılaştı. Hayranları Funda Arar'a neredeyse tüm şarkılarında eşlik ederken, ünlü şarkıcı gösterilen yoğun ilgi karşısında zaman zaman duygulandı.
(İHA)

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