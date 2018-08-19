Funda Arar önce ağlattı sonra oynattı

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Konserine bir süre önce çıkardığı Arabesk albümünden şarkılarla start veren Arar, daha sonra profesyonel kariyerine başladığı Kaldırımlar şarkısını seslendirerek müzikseverleri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı.

Konserinin ortalarına doğru 1999 yılında yaşanan deprem faciasını “Bugün 17 Ağustos… Ve biz hala o uzun geceyi unutmadık. O gün yitirdiklerimiz hala dün gibi aklımızdalar. Geçen yıllar bazı izleri silemiyor maalesef. O kara günde kaybettiğimiz herkesi saygı ve rahmetle anıyorum” sözleri ile anımsatan ve seyircilerden büyük bir alkış alan Funda Arar’ın gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı. Bir ara gözlerini silmek için seyircilere arkasını dönen Funda Arar, “Sizi de sinek ısırıyor mu?” esprisi ile duygusal havayı dağıtmaya çalıştı.

Yaklaşık iki saat süren programını yoğun alkışlar arasında tamamlayan Funda Arar, seyircilerin konser alanını terk etmemesiyle kendisini bir kez daha sahnede buldu. “Bir arkadaşım gelmiş kuliste beni bekliyor. Ona bir merhaba deyip geldim. Yoksa bir yere gittiğimiz yok” dedikten sonra Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı Kara Sevda’yı seslendiren Arar, Marmarisli müzikseverlerden tam not almayı başardı.