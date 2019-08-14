Funda Arar: Savaş halinde değilim

Bayramı çalışarak geçiren Arar, “Bayram güzel geçiyor, çalışıyoruz. Bayramın ilk gününde aile ziyaretlerimizi yaptık, bayramlaştık. Bugünden itibaren çalışıyoruz” diye konuştu. Bayram ve özel gecelerin tadını çıkaramadığını söyleyen Arar, “Sizinle aynı kaderi paylaşıyoruz, bayramlar, yılbaşı hep çalıştığımız zamanlar, Allah’tan bayramların ilk günü konserimiz olmadı. Böyle olunca ailemizle bayramlaştık, bayram yemeği yedik, keyifli oldu. İşimiz de bu mesleğimiz de, ne yapalım” diye konuştu.

“ALBÜM YAPMAK DELİ İŞİ”

Son çıkardığı Single ile alakalı konuşan şarkıcı, “Single çıktı. ‘Çık Aradan' güzel gidiyor keyifli oldu. Klipte öyle keza, iyi güzel gidiyor. Albüme bir hazırlık. Belki bir şarkı daha yapabiliriz. Ondan sonra da albüm. Albüm deli işi. Albüm yapmak bu devirde delilik işi ama yapacak bir şey yok. Albüm yapmak zorundayız öyle bir beklenti var” şeklinde konuştu.

“RUMELİHİSARI, KURUÇEŞME ARENA KONSERLERİM OLDU”

Geçtiğimiz hafta Açık hava Harbiye'de konser veren Hadise'nin,”Mekanın sahibi geri döndü” sözleri Arar'a hatırlatılınca, “Benim için öyle bir savaş durumu yok. Ben yıllardır Harbiye’de konser verdiğim için. Harbiye, ondan öncesi Kuruçeşme Arena’lar ben Rumelihisarı konserlerinin sonuna yetiştim, çok konser verdiğim için öyle bir savaş halinde değilim yani. Öyle bir durum yok. Amaç iyi müzik yapmak iyi iş çıkarmak. Gelen seyirciyi mutlu etmek, benim tek düşüncem bu. O popüler bir cümle olduğu için kullanmak istemiştir muhakkak, ben pek ilgilenmiyorum” şeklinde konuşup ince bir gönderme yaptı.

“ASLOLAN MÜZİKTİR”

Sıla'nın Bodrum konserinde oturarak şarkı söylemesinin ardından seyircisinin konserini terk ettiği Arar’a hatırlatılınca, “Onu bilmiyorum ama sahnede bir sanatçı oturarak da şarkı söyleyebilir, ayakta da şarkı söyleyebilir. Şarkılarını dinlemeye geldiyse, dinleyici her şekilde dinler yani. Otursa da söyleyecek ayakta olsa da söyleyecek. Ben bir kaza geçirmiştim, oradan biliyorum 6 hafta ayağım alçıda kaldı. Sahneye beni tekerlekli sandalyeyle getiriyorlardı. Oturarak sahne aldım ve o dönem çok yoğun bir dönemdi. Dediğim gibi beş altı hafta boyunca hiç kimse öyle bir durumdan şikayetçi olmadı. Aslolan müziktir, aslolan şarkılardır, oturmuşsun, kalkmışsın, amuda kalkmışsın söyleyebiliyorsan ne ala” diye konuşarak Sıla'ya destek verdi.