Funda Arar yeni klibinde asi bir profil çizdi

Funda Arar, yeni klibinde asi bir imaj çizdiğini ve farklı bir iş ortaya koyduklarını söyledi.

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Kurban Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahne alan ünlülerden birisi de Funda ARar’dı. zarafeti ve sesiyle kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam geçiren Arar, Songül Sarbbaş imzalı mavi ışıltılı elbisesi ile de dikkat çekti.

Oldukça neşeli olduğu görülen Arar, son albümü Arabesk’ten şarkılar seslendirdi, hayranlarının isteklerini de geri çevirmedi. Yeni klibin de asi bir Funda Arar izlenimi görüldüğünü ve farklı bir iş çıkardıklarını söyleyen Arar’ı, yaklaşık bin 500 kişi dinledi.