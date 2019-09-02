Funda Arar’dan sahnede minik hayranına jest

Şarkıcı Funda Arar, önceki gün Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Arar, sahnede küçük hayranının isteğini kırmayarak ona bir jest yaptı.

Funda Arar Zafer Bayramı için sevenleriyle buluştu. Sarı uzun elbisesiyle adeta göz kamaştıran Arar, sahnede 1500 kişiyle buluştu. Sahnede küçük bir hayranı Funda Arar'la fotoğraf çekinmek isteyince Arar: “Seni mi kıracağım ben” dedi ve şarkısını yarıda kesip küçük hayranıyla fotoğraf çekildi.

“BURAYI EVİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ”



Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, şu açıklamarda bulundu: “Kıbrıs'ta güzel bir konser için hazırlandık. Elexus Hotel'i evimiz gibi görüyoruz. 30 Ağustos coşkumuzu da burada sevenlerimizle kutlayacağız. Özel günler de hep sahnedeyiz ve ben böyle zamanlarda sahnede olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle günlerde tüm ekibimle beraber keyifle çalışıyoruz” dedi.