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Funda Arar’ın kalın mumlu doğumgünü pastası
Funda Arar’ın kalın mumlu doğumgünü pastası
Şarkıcı Funda Arar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden kendisine gönderilen doğumgünü tebriklerine teşekkür etti ve kendi yaptığı pastasının fotoğrafını paylaştı.
Magazin 9 Nisan 2020 - 09:42

Sahnelerin başarılı isimlerinden Funda Arar, dün akşam yeni yaşını kutladı. Corona virüsü nedeniyle ev karantinasında olan Arar, bu nedenle yeni yaşını kalabalık bir ortamda kutlayamadı.

Kendi hazırladığı pastası ile birlikte ailece bir kutlama yapan Funda Arar, pastanın üzerindeki kalın muma gönderme yapmayı da unutmadı. Arar şunları yazdı:

“Arayan, soran, doğum günümü kutlayan tüm dostlara çok teşekkür ederim. Pastamı da kendim yaptım ama ince mum bulamadık. Olsun,sağlık olsun”

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