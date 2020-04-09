Funda Arar’ın kalın mumlu doğumgünü pastası

Şarkıcı Funda Arar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden kendisine gönderilen doğumgünü tebriklerine teşekkür etti ve kendi yaptığı pastasının fotoğrafını paylaştı.

Sahnelerin başarılı isimlerinden Funda Arar, dün akşam yeni yaşını kutladı. Corona virüsü nedeniyle ev karantinasında olan Arar, bu nedenle yeni yaşını kalabalık bir ortamda kutlayamadı.

Kendi hazırladığı pastası ile birlikte ailece bir kutlama yapan Funda Arar, pastanın üzerindeki kalın muma gönderme yapmayı da unutmadı. Arar şunları yazdı:

“Arayan, soran, doğum günümü kutlayan tüm dostlara çok teşekkür ederim. Pastamı da kendim yaptım ama ince mum bulamadık. Olsun,sağlık olsun”