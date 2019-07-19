Funda Arar’ın oğlu Aras sürprizi açıkladı

Güzel havayı oğlu ile parkta oynayarak geçiren Funda Arar’ın keyfi bir hayli yerindeydi. Uzun süre oğlu ile zaman geçiren Arar daha sonra gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Duygusal bir şarkı hazırladığını ve sevenleri ile buluşmaya hazırlandığını söyleyen Funda Arar “Güzel bir şarkı hazırladık, klip için Nihat Özdemir ile bir hazırlık aşamasındayız” dedi.

ARAR’IN OĞLU BOMBAYI PATLATTI

Bu sıra oğlu Aras gazetecilerin yanına gelerek deyim yerinde ise bombayı patlattı. Aras, annesi Funda Arar'ın Diva Bülent Ersoy ile düet yapacağını söylemesi üzerine şok yaşayan Funda Arar oğluna “Aras hadi oğlum bu kadar yeter” diyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu anlarda kahkahalara boğulan Funda Arar, “Aras bıraksanız sabaha kadar konuşur, sürprizi patlattı. Kendisi de Volkan Konak ile düet yapmak istiyor” dedi. Sohbetin ardından parkta biraz daha zaman geçiren anne oğul daha sonra yürüyüş yaparak parktan ayrıldı.