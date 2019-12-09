Furkan Andıç’ın internetten tanıştığı kız hayal kırıklığı olmuş!

Kısa bir süre önce havalimanında meslektaşı Aybüke Pusat ile tatile giderken görüntülenen Furkan Andıç, konuk olduğu bir programda eğlenceli bir anısını anlattı.

Bir takipçisi tarafından havalimanında Aybüke Pusat ile birlikte tatile çıkarken görüntülenen ancak konuyla ilgili açıklamada bulunmayan Andıç, internet üzerinden yayınlanan ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ adlı programa katıldı. Oyuncu Furkan Andıç, katıldığı bir programda yaşadığı ilginç buluşmayı anlattı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞ

Andıç, Youtube'dan yayınlanan programda bir itirafta bulundu. ‘En kötü buluşman nasıldı?’ sorusunda internetten tanıştığı bir kızla buluştuğunu, ama genç kızı görünce yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Oyuncu “Meğerse fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş. O an ne yapacağımı şaşırdım. Çok utandım. Kıza ne diyeceğimi bilemedim. O da durumun farkına vardı. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ama gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık” dedi.