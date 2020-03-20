Furkan Kalabalık kimdir? Furkan Kalabalık nereli ve kaç yaşında?

Furkan Kalabalık, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini İstanbullu Gelin dizisi ile yaşayan Furkan Kalabalık hakkında merak edilenler haberimizde... Furkan Kalabalık nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde rol alan Furkan Kalabalık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Furkan Kalabalık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FURKAN KALABALIK KİMDİR?

Furkan Kalabalık, 24 Nisan 1993 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı İstanbullu Gelin dizisi ile yaşamış; daha sonra Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Ailemle Tanış, Dudullu Postası ve Çarpışma’da rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde yer alan Furkan Kalabalık, 1.78 metre boyunda, 73 kilo ve Boğa burcudur.

Furkan Kalabalık’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Yeni Hayat (TV Dizisi)

2019 – Çarpışma (Adem) (TV Dizisi)

2018 – Dudullu Postası (Tiki) (TV Dizisi)

2017 – Ailemle Tanış (Sinema Filmi)

2017 – Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Sinema Filmi)

2017 – İstanbullu Gelin (Koray) (TV Dizisi)