Furkan Kızılay: “Hastanede karşılaşınca şaşırdım”

Furkan Kızılay, nezle olduğu için hastaneye gitti. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, güzel bir teklif beklediğini söyledi.

Furkan Kızılay, sevgilisi ile Maslakta Acibadem hastanesinden çıkarken görüntülediler. Kızılay, bir anda karşısına çıkan muhabirlere “Sizinle hastahanede karşılaşınca şaşırdım” dedi.

‘Çocuklar Duymasın’ isimli diziyle tanınan oyuncu Furkan Kızılay, önceki gün sevgilisiyle hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Kızılay önemli bir şeyinin olmadığını, nezle olduğunu bu yüzden kontrole geldiğini söyledi. Kızılay, “Yeni projeler var mı?” sorusuna, Kızılay, YouTube’da videolar çektiğini ve televizyon için de güzel bir teklif gelirse kabul edeceğini belirtti.