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Furkan Kızılay’dan proje tepkisi
Furkan Kızılay’dan proje tepkisi
Oyuncu Furkan Kızılay geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi, Kızılay kendisine getirilen proje tekliflerinden dert yandı.
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Mart 2019 - 07:59

Yeni sezon ürünleri incelerken bir mağazanın reyonunda objektiflere yansıyan Furkan Kızılay, oyunculuk kariyerine yeni ve iyi bir projeyle devam edebileceğini, bunun dışında kendi yapım şirketini kurduğunu ve reklamcılık üzerine kariyer yaptığını ifade etti. “İyi ve yeni bir proje olursa yer almayı tabi ki isterim ama önüme çıkan projeler ya birbirinin aynısı ya da daha kötüsü. Şuan bir arkadaşımla birlikte yapım şirketi kurduk. Reklam filmleri çekiyoruz. İşler yolunda ve istediğimiz gibi gidiyor” sözleriyle kariyer planlaması hakkında bilgi verdi. Keyifli olduğu gözlenen Furkan Kızılay’ın uzun süre mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptığı görüldü.

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Son güncelleme: 08:20 - 25.03.2019
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