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Furkan Palalı ve rol arkadaşı Lavinya Ünlüer’in AVM turu…
Furkan Palalı ve rol arkadaşı Lavinya Ünlüer’in AVM turu…
Geride bıraktığımız aralık ayında final yaparak televizyon ekranlarına veda eden "Benim tatlı yalanım" dizisinin başrol oyuncuları Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Ocak 2020 - 07:20

Dizide baba kızı canlandıran ikili, gerçek hayatta da adeta baba kız gibi el ele geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendiler.

Sette tanıştıklarını ve baba kızı oynarken birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Palalı, “Okullar tatile girince bizde birlikte güzel bir cumartesi geçirelim istedik. Keyifli bir gün geçirdik” dedi. Gün boyu alışveriş merkezinde vakit geçiren ikili, sinemaya gitti, yemek yedi ve çocuk eğlence merkezinde doyasıya eğlendikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.