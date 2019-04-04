Furkan Palalı’dan otizmli çocuklara destek

Otizmli çocuklara destek vermek amacıyla sergi açılışına katılan başarılı oyuncu Furkan Palalı, “Kendi dünyaları çok canlı ama biz bunu fark edemiyoruz aslında bizim sorunumuz. Resimlerin hepsi çok güzel, birini satın alıp odamın duvarına asacağım” diye konuştu. Furkan Palalı sergide ayrıca yeni projeleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

Yaklaşık bir yıldır ekranlardan uzak kaldığını söyleyen Palalı, Mayıs ayında yeni bir diziye başlayacağının müjdesini verdi. Yeni dizi için sakalını uzattığını belirten başarılı oyuncu canlandıracağı karakter için “Yine romantik bir adam olacak ama detaylar sürpriz olsun. İçinde dramı da romantizmi de yüksek olan bir aşk hikayesi. Aşkın yanı sıra baba-kız hikayesi de izleyeceğiz” şeklinde konuştu.