Furkan Yaman kimdir? Exatlon Furkan Yaman aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Acun Ilıcalı’nın yeni yarışma programı Exatlon, Netflix’te yayınlandı. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı Exatlon, günün en çok konuşulan konularının başında geliyor. Yarışmacılardan Furkan Yaman’ın ise kim olduğu merak ediliyor. İşte Furkan Yaman’ın kariyeri ve hayatı…

Netflix Türkiye'de yayınlanmaya başlanan ilk yarışma programı olan Exatlon, büyük ses getirdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı Exatlon'ın en ünlü yarışmacılarından biri de Furkan Yaman. İşte Furkan Yaman hakkında bazı bilgiler…

FURKAN YAMAN KİMDİR?

Youtuber’lığın yanında ticaret hayatına da erken yaşta atılmasıyla dikkat çeken Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 10 Nisan 2015 tarihinde Youtube’a katılan Furkan Yaman’ın 3 milyonu aşkın abonesi bulunmaktadır. 3 ablası olan Furkan Yaman’ın Youtube’tan elde ettiği gelirle Kadıköy’de fast food firması açtığı biliniyor. Furkan Yaman, Youtube’ta bilgisayar oyunları üzerine videolar çekiyor.