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Furkan yeni bir iş deneyimi yaşayacak
Furkan yeni bir iş deneyimi yaşayacak
Oyuncu Furkan Kızılay, Vadistanbul’da objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Temmuz 2019 - 07:41

Kız arkadaşıyla birlikte alışveriş turuna çıkan Furkan Kızılay, farklı bir sektörde ve yurt dışında yeni bir iş deneyimi yaşayacağını belirterek, iş hakkında ser verip sır vermemeyi tercih etti. Kız arkadaşının görüntülenmek istememesi üzerine tek başına poz veren genç oyuncu, uzun süre mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alışverişi yaptı. Alışveriş sonrası bir restorana giriş yaparak yorgunluk kahvelerini yudumlayan Furkan Kızılay ve kız arkadaşı, araçlarıyla AVM’den ayrıldı.

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