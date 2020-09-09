Füsun Demirel kimdir? Füsun Demirel nereli, kaç yaşında?

Füsun Demirel, 1958 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında yayınlanan Bir Yudum Sevgi adlı sinema filmiyle geçen Füsun Demirel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Füsun Demirel nereli ve kaç yaşında?

FÜSUN DEMİREL’İN BİYOGRAFİSİ

Füsun Demirel, 13 Haziran 1958 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Perugia Yabancılar Üniversitesi ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Füsun Demirel, 1980 yılında Almanya Berlin Kollektiv Theater’da Vasıf Öngören’in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.

OYUNCULUK KARİYERİ

Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu’nda çalışan Demirel, 1984 yılında Atıf Yılmaz’ın Bir Yudum Sevgi filmi ile kameralar karşısına geçmiştir. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Füsun Demirel, oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilmektedir. Çevirmenlik de yapan Demirel; Dario Fo ile Franca Rame’nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirmiştir.

Son olarak Eltilerin Savaşı filminde Leman karakterine hayat veren Füsun Demirel’in, Aslı Senem ve Mehmet İlkem adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Füsun Demirel’in rol aldığı diziler:

Aile İşi (Leman, 2016)

Yalan Dünya (Servet, 2011-2014)

Tövbeler Tövbesi (Zahide Akdağ, 2011)

Küstüm Çiçeği (Asuman Cevizli, 2010)

Ey Aşk Nerdesin (Süheyla, 2009)

Geniş Zamanlar (Fatik, 2007)

Canım Benim (Sevgi, 2004)

Aşk Meydan Savaşı (Sema, 2002)

Sıdıka (Safiye Saka, 1997)

Oğlum Adam Olacak (Fikret’in Eşi, 1995)

Şehnaz Tango ( Hamiyet, 1994)

Artist Palas (Fikret, 1994)

Şans Blokları (1993)

Belkıs Hanımın Konağı (1992)

Gizli Merkez (1991)

Üç İstanbul (1983)

Füsun Demirel’in rol aldığı filmler:

Eltilerin Savaşı (2020)

Jiyan (2019)

Görülmüştür (Anne, 2019)

Geçmiş Olsun (2019)

Eski Köye Yeni Adet (Gülizar, 2018)

Arapsaçı (Ayfer, 2018)

Acı Tatlı Ekşi (Anne, 2017)

Üvey Evlat (Kendisi, 2016)

Zer (Havva, 2016)

Müthiş Bir Film (2016)

Hayati Tehlike (2016)

Bir Şey Değilim (2016)

Bir Baba Hindu (Jagadamba, 2016)

Hep Yek (Vahide, 2015)

Adana İşi (Maksut’un Annesi, 2015)

İçimdeki İnsan (Şükran (Sabri’nin Eşi, 2014)

İçimdeki Ses (Mehpare, 2014)

Madımak: Carina’nın Günlüğü (Sultan Sivri, 2014)

Memleket Meselesi (Nazife, 2010)

Eğreti Gelin (Çeneto, 2004)

Avrupa Geceleri (2000)

Babamı Hırsızlar Çaldı (1998)

Hollywood Kaçakları (1996)

Berdel (Fatma, 1990)

Uçurtmayı Vurmasınlar (Fatma, 1989)

Gömlek (Güllü, 1988)

Menekşeler Mavidir (1987)

Ferhunde Kalfa (1987)

Biri ve Diğerleri (Hasan’ın Eşi, 1987)

Asiye Nasıl Kurtulur (Şenay – Kaynana, 1986)

Aaahh Belinda (1986)

Dul Bir Kadın (Hizmetçi, 1985)

Bir Yudum Sevgi (Aygül’ün Komşusu, 1984)

Ödülleri:

1986 – Altın Portakal Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Züğürt Ağa

1992 – Adana Altın Koza Film Festivali – En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Camdan Kalp ve Berdel

1994 – Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Ay Vakti

2001 – 38. Altın Portakal Film Festivali, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” (Büyük Adam Küçük Aşk)

2015 – 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Müzikal ya da Komedi dalında “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” (İçimdeki Ses)