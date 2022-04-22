Füsun Önal’dan Attila Özdemiroğlu paylaşımı: Bir adam, iki kadın

Bir dönem Türk pop müziğine damgasını vuran Füsun Önal, eski eşi Attila Özdemiroğlu'nu altıncı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla andı. Özdemiroğlu'nun son eşi ile iyi bir dost olduğunu belirten Önal, eski günlerden de bahsetti.

Sozcu.com.tr

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Şarkıcı Füsun Önal, 2006 yılında hayata veda eden eski eşi, müzisyen Attila Özmiroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

“HUZUR İÇİNDE OL”

Önal, “Bir adam, iki kadın… Attila-Füsun-Hepgül… Benim de Hepgül’ün de ‘Ati’ dediğimiz Attila artık 6 yıldır yok. Ben de bir zamanlar Özdemiroğlu idim. Hepgül hâlâ Özdemiroğlu… Ve biz iki kadın, Ati’nin ikinci ve sonuncu eşleri Füsun’la Hepgül, yıllardır birbirini seven iki dostuz! Ati ile benim çocuklarımız, maalesef 4 kez doğamadı. Kısmet değilmiş… Ati’nin daha önceki eşinden olan çocukları canlarım Yaprak ile Sarp bana 5 yıl boyunca ‘Anne’ dedi. Yani anneliği onlarla tattım… Ati ile Hepgül’ün Lara ve Lidya adlı ikizleri oldu. İkizler birkaç gün sonra 26 yaşında olacak. Hayat devam ediyor…. Ati’ciğim biz iyiyiz. Sen huzur içinde ol. Yaptığın harika müziklerle sonsuza kadar yaşayacaksın” diye yazdı.

Özdemiroğlu’nun son eşi Hepgül Özdemiroğlu ile sıkı dost olduğunu yazan Önal, paylaştığı fotoğraflarla anılarından da bahsetti.

5 AŞK, 4 NİKÂH

2006 yılında hayatını kaybeden Attila Özdemiroğlu unutulmaz aşk şarkılarını unutulmaz aşklar yaşayarak yaptı.

17 yaşında, şarkıcı Berkant'ın tanıştırdığı Ayla Pelit ile flört etmeye başladı. 1961’de evlendiler. 20 yaşındayken kızları Yaprak Özdemiroğlu dünyaya geldi. Sonra da oğulları Sarp’ı kucaklarına aldılar. 11 yıl evli kaldıktan sonra 1974’te boşandılar.

Attila Özdemiroğlu- Füsun Önal aşkı başladığında ise Attila Özdemiroğlu henüz boşanmamıştı. 1975’te evlendiler. Evlendiklerinde Füsun Önal 20’li yaşlarının başındaydı. Beraberlikleri 5 yıl sürdü, bunun 1.5 yılı evli kaldılar.

Attila Özdemiroğlu’nun bu evliliğini de bitiren yine aşk oldu. Şanar Yurdatapan’ın kız kardeşi Lale Yurdatapan, şimdiki adıyla Lale Mansur’a aşık oldu Attila Özdemiroğlu. 19 yaşındaki balerin Lale ile 1977’de evlendi; 80’de boşandı.

Dönemin en seksi ve en güzel oyuncularından Müjde Ar ile aşkı, unutulmaz aşklar arasında yerini aldı bu kez… Attila Özdemiroğlu ile Müjde Ar evlenmedi ama 15 yıl birlikte yaşadılar. Attila Özdemiroğlu bir röportajında neden evlenmediklerini, “Müjde’nin annesi Aysel Gürel istemiyordu” diye açıklamıştı.

Attila Özdemiroğlu 1995’te, 52 yaşındayken kendinden 31 yaş küçük, 21 yaşındaki Hepgül Hepbir ile evlendi. Lidya ve Lara (1996) adında ikiz kızları oldu. Ama bu evlilik de bitti.

FÜSUN ÖNAL’IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR:



Ati ile benim nikâh.



Hepgül-Ati ve ikizler.



Ati ile benim düğün öpücüğü.



Ati ile Hepgül’ün düğün öpücüğü.



Hepgül ve ikizlerden Lidya ile benim evde.



Ati, ben.



Ati, Hepgül, ikizler.



Ati, ben çeşitli.