Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Futbolcu Emmanuel Adebayor’un koleksiyonuna 1.5 milyon liralık yeni araba!
Futbolcu Emmanuel Adebayor’un koleksiyonuna 1.5 milyon liralık yeni araba!
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sporcu kimliğinin yanı sıra gösterişli hayatıyla da daima ön planda...
Magazin 8 Temmuz 2019 - 07:10

Yaptığı ultra lüks harcamalarda kazancını gözler önüne seren golcü oyuncu jeti, arabaları, motosikletleri ve malikanesiyle dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor. Adebayor; tutkunu olduğu otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha kattı.

Yıldız futbolcu sahip olduğu araba koleksiyonuna 1.5 milyon değerindeki yeni Porsche’sini de ekledi. Sektöründe fark yaratan ve güvenilirliği ile özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği Arıcıoğlu Otomotiv’den yeni aracını satın alırken Adebayor’un sosyal medyaya fotoğrafları böyle yansıdı.

Son güncelleme: 10:20 - 08.07.2019
Etiketler