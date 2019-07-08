Futbolcu Emmanuel Adebayor’un koleksiyonuna 1.5 milyon liralık yeni araba!

Yaptığı ultra lüks harcamalarda kazancını gözler önüne seren golcü oyuncu jeti, arabaları, motosikletleri ve malikanesiyle dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor. Adebayor; tutkunu olduğu otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha kattı.

Yıldız futbolcu sahip olduğu araba koleksiyonuna 1.5 milyon değerindeki yeni Porsche’sini de ekledi. Sektöründe fark yaratan ve güvenilirliği ile özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği Arıcıoğlu Otomotiv’den yeni aracını satın alırken Adebayor’un sosyal medyaya fotoğrafları böyle yansıdı.