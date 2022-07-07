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Futbolcu İlkay Gündoğan ile eşi Sara Arfaoui Bodrum’da tatilde

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan köy düğününün ardından eşi Sara Arfaoui Gündoğan ile Bodrum'da tatilde.

Yayınlanma: 09:12 - 07 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Futbolcu İlkay Gündoğan ile eşi Sara Arfaoui Bodrum’da tatilde

İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan davullu zurnalı köy düğünü sonrası soluğu Bodrum’da aldı.

Balayını Bodrum’da yapan çift, özel bir villada kalıyor.

Çift tatil karelerini sosyal medya hesaplarında yayınladı.


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