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G.D.O. Karakedi konusu ve oyuncuları… G.D.O Karakedi filminin konusu ne?
G.D.O. Karakedi konusu ve oyuncuları… G.D.O Karakedi filminin konusu ne?
G.D.O Karakedi adlı komedi filmi 2013 yılında izleyiciyle buluştu. Filmin yönetmenliğini Murat Aslan yaptı ve kadrosunda ünlü isimleri bulunduruyor. İşte G.D.O. Karakedi filminin konusu ve oyuncuları...
Magazin 20 Ağustos 2020 - 15:35

Vizyona girdiği dönemde ilgi çeken G.D.O Karakedi filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…

G.D.O. KARAKEDİ KONUSU

İstanbul’un eski semtlerinden olan Balat’ta yaşayan ve kendi yağlarıyla kavrulan üç kardeş, taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran… Herkes gibi yaşam mücadelelerini sürdürürken, sıradan dertlerini de çözmeye çalışan bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üç geniyle allak bullak olur.

OYUNCULARI

Şafak Sezer
Rolü : Gürkan

Serkan Şengül
Rolü : Orhan

Melisa Aslı Pamuk
Rolü : Elmas

Seda Yıldız
Rolü : Aybars

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