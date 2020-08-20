G.D.O. Karakedi konusu ve oyuncuları… G.D.O Karakedi filminin konusu ne?
Vizyona girdiği dönemde ilgi çeken G.D.O Karakedi filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…
G.D.O. KARAKEDİ KONUSU
İstanbul’un eski semtlerinden olan Balat’ta yaşayan ve kendi yağlarıyla kavrulan üç kardeş, taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran… Herkes gibi yaşam mücadelelerini sürdürürken, sıradan dertlerini de çözmeye çalışan bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üç geniyle allak bullak olur.
OYUNCULARI
Şafak Sezer
Rolü : Gürkan
Serkan Şengül
Rolü : Orhan
Melisa Aslı Pamuk
Rolü : Elmas
Seda Yıldız
Rolü : Aybars