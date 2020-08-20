G.D.O. Karakedi konusu ve oyuncuları… G.D.O Karakedi filminin konusu ne?

Vizyona girdiği dönemde ilgi çeken G.D.O Karakedi filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…

G.D.O. KARAKEDİ KONUSU

İstanbul’un eski semtlerinden olan Balat’ta yaşayan ve kendi yağlarıyla kavrulan üç kardeş, taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran… Herkes gibi yaşam mücadelelerini sürdürürken, sıradan dertlerini de çözmeye çalışan bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üç geniyle allak bullak olur.

OYUNCULARI

Şafak Sezer

Rolü : Gürkan

Serkan Şengül

Rolü : Orhan

Melisa Aslı Pamuk

Rolü : Elmas

Seda Yıldız

Rolü : Aybars