G.I. JOE filmi oyuncuları kimler? G.I. JOE Misilleme konusu ne?

90’lı yıllarda çizgi filmleri ile ün yapan G.I. JOE geçtiğimiz yıllarda çekilen filmilere de adından sıkça söz ettirdi. Aksiyon sahneleri ile izleyenleri koltuklarına kitleyen G.I. JOE Misilleme geniş oyuncu kadrosu ile de beğeni topluyor. Peki, G.I. JOE Misilleme konusu ne? G.I. JOE filmi oyuncuları…

G.I. JOE Misilleme bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. G.I. Joe'lar sadece ölümcül düşmanları Kobra'ya karşı mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda devletin içinden kendi varlıklarını tehlikeye atan tehditlere karşı da mücadele vermek zorunda kalıyor. Peki, G.I. JOE Misilleme konusu ne? G.I. JOE filmi oyuncuları…

G.I. JOE MİSİLLEME KONUSU

G.I. Joe Efsanesi son filminde yine zorlu görevlerle geri dönüyor. Ekip bu sefer dünyayı hakimiyeti altına almayı hedefleyen Zartan ve onun adın çalışanlar ve Zartan'ın etkisi altına giren dünya liderleriyle zorlu bir mücadeleye giriyor.

G.I. JOE MİSİLLEME OYUNCULARI

Stephen Sommers'ın 2009 yılında çektiği gişe filmi G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi (G.I. Joe – Rise of Cobra) filminden bayrağı devralan Jon Chu başrollere Dwayne Johnson, Channing Tatum ve Ray Park'ı taşırken, kadroya Bruce Willis, Ray Stevenson, Adrianne Palicki, Jonathan Pryce, Lee Byung-hun, Elodie Yung gibi yıldızlar eşlik ediyor. 3D vizyona girecek bol yıldızlı film için beklentiler de yüksek.