Gabriele Sponza kimdir? Şef Gabriele Sponza nereli?

Gabriele Sponza, lüks restoranların yanı sıra televizyon programların da sık sık yer alıyor. Yurt dışında ülkemizi temsil eden şeflerden biri olan Gabriele Sponza, son dönemde “Lezzet Düşkünleri” programı ile ekranlarda yer alıyor.

GABRİELE SPONZA KİMDİR?

Gabriele Sponza 1982 İzmir doğumludur. Gabriele Sponza Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde eğitim aldı. Profesyonel aşçılık hayatına Fransa'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak başladı.

İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. The Bosphorus bünyesinde olan Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise yaptığı menüler Fransız Mutfağı üzerine kurulu olan İtalyan Akdeniz Mutfağından yemekleri olan Wanda adlı mekanda ziyaretçilere sunuluyor.

İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği alan Şef Gabriele Sponza İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.

2011 yılından beri WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsil eden jüri üyesi olmaktadır.