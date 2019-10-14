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Gaby Amarantos dansı aşırıya kaçırınca…
Gaby Amarantos dansı aşırıya kaçırınca…
Brezilya'nın kuzeyinde bulunan Pará eyaletinde düzenlenen Lambateria festivalinde sahne alan şarkıcı Gaby Amarantos, burada kendinden geçerek dans edince yere düştü.
Magazin 14 Ekim 2019 - 10:10

Çılgın sahne kıyafetleri ve danslarıyla dikkat çeken Gaby Amarantos, festival için kendisini izlemeye gelen çılgın kalabalığın karşısında kendisini kaybetti.

Mor parlak mayosuyla şarkılarını söyleyen ve müziğin hızlı ritmine uyum sağlamaya çalışan 41 yaşındaki şarkıcı kafasını fazla sallayınca dengesini kaybetti ve hemen arkasındaki DJ kabinine çarptı.

 

BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Sanatçının hayranları şoke olurken, sahne arkasında görevli ekip ve sağlık personeli hemen sanatçının yardımına koştu. Gaby Amarantos, dizlerinin üzerinde doğrulduğu gibi şarkı söylemeye devam etti. Amarantos başına birkaç dikiş atıldığını söylediği kazanın görüntülerini instagram hesabından paylaşırken takipçilerine durumunun iyi olduğunun da müjdesini verdi.