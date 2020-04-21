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Gal Gadot: Gerçeküstü anlar yaşıyoruz
Gal Gadot: Gerçeküstü anlar yaşıyoruz
Ünlü çizgi roman karakteri Wonder Woman'ı canlandırarak kariyerinde zirveye ulaşan Gal Gadot, bir derginin yeni sayısına konuk oldu. Gadot, corona virüsü ile ilgili, "Durum korkunç görünüyor. Gerçeküstü anlar yaşıyoruz" dedi.
Magazin 21 Nisan 2020 - 08:43

İsrailli oyuncu Gal Gadot, corona pandemisiyle ilgili hissettiklerini, konuk olduğu Vogue dergisiyle paylaştı. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün, kendisini bir şekilde umutlandırdığını söyledi.

“DURUM KORKUNÇ GÖRÜNÜYOR”

Ünlü oyuncu, “Durum korkunç görünüyor. Gerçeküstü anlar yaşıyoruz ama evdeyiz ve kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz” dedi. Hayatının hiçbir döneminde bu kadar zorluk yaşamadığını belirten oyuncu aynı zamanda gelecek için de umut dolu olduğunu belirtti.

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Merakla beklenen fakat corona virüsü nedeniyle vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında Wonder Woman 1984 de bulunuyor. Warner Bros. başrollerini Gal Gadot ve Chris Pine’ın paylaştığı filmin yeni gösterim tarihinin 12 Ağustos’a ertelendiğini duyurmuştu.

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