Galataport nerede? Survivor finali tarihi ve yeri!

Galataport nerede? Survivor finali tarihi ve yeri!

Survivor'da final günü adım adım yaklaşırken Acun Ilıcalı, Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını açıkladı. 3 gün sonra gerçekleşecek olan Survivor finali için ilk yarı finalist belli oldu. İşte finalin yapılacağı Galataport hakkında merak edilenler ve final programı...

Survivor'da yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Acun, Survivor yarışmasının finalinin Galataport'ta yapılacağını duyurdu. Peki Galataport nerede?

GALATAPORT NEREDE?

Galataport İstanbul Karaköy’de yer alıyor. Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Karaköy Sahilini düzenleme amaçlı yapılmış bir çalışmadır.

SURVİVOR İLK YARI FİNALİST: BERKAN

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu finalinde Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Beş galibiyete ulaşan ilk ismin adını yarı finale yazdıracağı mücadeleler sonunda kazanan Berkan oldu.

Berkan: 5 – Barış: 0

SURVİVOR FİNAL PROGRAMI

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.