Galatasaray, Can Kıraç’ı sevindirdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eleme maçında Boluspor’u 4-1 mağlup etti. Bu galibiyete sevinen isimler arasında Galatasaraylılığı ile tanınan ünlü iş insanı Can Kıraç da vardı.

Fatih Terim’in bir photoshop’la işlenmiş bir fotoğrafını paylaşan Can Kıraç, usta teknik adam için “Bolubeyi Fatih Terim” yazdı.

Galibiyetle birlikte bu paylaşım, Bolu Beyi hakkında hâlâ kafa karışıklığının olduğunu da ortaya koydu. Osmanlı döneminde yaşayan Bolu Beyi, bir kahraman değil, halka zulmeden bir zalimdi. Köroğlu ise Bolu Beyine karşı halkı koruyan kahramandı. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Bolu’ya gittiğinde, Bolulu yurttaşlara “Bolu Beyi’nin torunları” diye hitap etmiş ve bir gafa imza atmıştı.