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Galatasaray eski başkanı Faruk Süren yasak dinlemedi
Galatasaray eski başkanı Faruk Süren yasak dinlemedi
Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, corona virüsü tedbirleri karşısında getirilen 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağına uymadı ve alışveriş merkezine gitti.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Haziran 2020 - 13:03

Corona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan insanlardan birisi de Galatasaray kulübü eski başkanlarından Faruk Süren oldu.

Ünlü iş insanı Süren önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. 1 Haziran’da kapılarını açan alışveriş merkezine gelen Süren, bir toplantı gerçekleştirdi.

74 yaşındaki Süren’in “65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağını” deldiği görüldü. Deneyimli iş insanı toplantının ardından yemek yedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

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Son güncelleme: 13:19 - 02.06.2020
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