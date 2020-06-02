Galatasaray eski başkanı Faruk Süren yasak dinlemedi
Corona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan insanlardan birisi de Galatasaray kulübü eski başkanlarından Faruk Süren oldu.
Ünlü iş insanı Süren önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. 1 Haziran’da kapılarını açan alışveriş merkezine gelen Süren, bir toplantı gerçekleştirdi.
74 yaşındaki Süren’in “65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağını” deldiği görüldü. Deneyimli iş insanı toplantının ardından yemek yedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.