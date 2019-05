Game Of Thrones 8. sezon 6. bölümü yayınlandı! Game of Thrones final bölümü nasıl izlenir?

Game Of Thrones 8. sezon 6. bölümü yayınlandı! Game of Thrones final bölümü nasıl izlenir?

Game of Thrones 8. sezon 6. bölümünün yayınlanmasının ardından final bölümünü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler dizinin hangi kanaldan, nasıl izleneceğini aramaya başladı. Game of Thrones'un yayın hakları ülkemizde Digiturk'te bulunuyor. Peki Game of Thrones 8. sezon 6. bölümü nasıl izlenir?

Game of Thrones yeni sezonu dünya çapında takip edilirken, final bölümü büyük heyecanla bekleniyordu. 8 yıldır süren ve adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başaran Game of Thrones sezon nasıl izlenir sorusuna yanıt ararken, final bölümü merak ediliyor. Game of Thrones'un Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. İşte Game of Thrones izleme yolu ve 8. sezon 6. bölümü ne zaman sorusunun cevabı…

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones'un Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. Game Of Thrones'un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.

GAME OF THRONES İZLE

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. 30 Nisan’a kadar 1 No’lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika’da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı ertesi akşam olacak.

VERİMSİZLİK ARTACAK

ABD'de yapılan bir araştırma ise Game Of Thrones'un final bölümünü pazar akşamı normal bir saatte izleyecek Amerikalıların bile işlerini boşlayacağını ortaya koydu. İşgücü yönetimi hizmetleri sunan Kronos Incorporate'ın alt kuruluşu The Workforce Institute'un yaptığı araştırmaya göre ABD'de Game of Thrones'un finalini izlemeyi planlayan 27.3 milyon çalışan, ya işe hiç gitmeyecek, ya geç gidecek ya da normalden daha verimsiz çalışacak.