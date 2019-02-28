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Game of Thrones 8. yeni sezon ne zaman başlayacak? Game of Thrones yeni sezonundan ilk görüntüler geldi!
Game of Thrones 8. yeni sezon ne zaman başlayacak? Game of Thrones yeni sezonundan ilk görüntüler geldi!
Game of Thrones, gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Milyonlarca Game of Thrones hayranı dizinin yeni sezonunu merak ediyor. Game of Thrones yapımcısı HBO'dan yeni sezon yapımlarını içeren bir tanıtım geldi. Peki Game of Thrones ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...
Magazin 28 Şubat 2019 - 21:48

Game of Thrones’un 8. yeni sezonundan ilk görüntüler geldi. Tanıtımda Daenerys Targaryen’ın Lekesiz ordusunun üzerinde uçan ejderha görünüyor. Videonun kalan kısmında ise Arya Stark’ın gökyüzüne şaşkın biçimde baktığı görülüyor. Bu sırada etrafındaki insanlar panikleyerek kaçıyor. Game of Thrones 8. yeni sezon 14 Nisan 2019 tarihinde diziseverlerle buluşacak.

GAME OF THRONES’UN YENİ SEZONUNDAN İLK GÖRÜNTÜLER

 

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