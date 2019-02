Game of Thrones 8. yeni sezon ne zaman başlayacak? Game of Thrones yeni sezonundan ilk görüntüler geldi!

Game of Thrones, gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Milyonlarca Game of Thrones hayranı dizinin yeni sezonunu merak ediyor. Game of Thrones yapımcısı HBO'dan yeni sezon yapımlarını içeren bir tanıtım geldi. Peki Game of Thrones ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...