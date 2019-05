Game of Thrones final bölümü yayınlandı! Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm izle

Game of Thrones final bölümü yayınlandı! Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm izle

Game of Thrones heyecanla beklenen yeni sezonun final bölümü yayınlandı. Final bölümünü izleyemeyenler Game of Thrones yeni sezon nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. İşte Game of Thrones izleme yolu ve 8. sezon 6. bölüm detayları...

Her bölümü heyecanla beklenen Game of Thrones’ta 8. sezonun son bölümü yani final bölümü yayınlandı. Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm izleme yolu haberimizde. Game Of Thrones'un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor.

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.

GAME OF THRONES İZLE

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 30 Nisan'a kadar 1 No'lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı ertesi akşam olacak.

VERİMSİZLİK ARTACAK

ABD’de yapılan bir araştırma ise Game Of Thrones’un final bölümünü pazar akşamı normal bir saatte izleyecek Amerikalıların bile işlerini boşlayacağını ortaya koydu. İşgücü yönetimi hizmetleri sunan Kronos Incorporate’ın alt kuruluşu The Workforce Institute’un yaptığı araştırmaya göre ABD’de Game of Thrones’un finalini izlemeyi planlayan 27.3 milyon çalışan, ya işe hiç gitmeyecek, ya geç gidecek ya da normalden daha verimsiz çalışacak.

DİZİ PAZAR AKŞAMI AMA PAZARTESİ İŞE GİTMEYECEKLER

1090 çalışanla görüşülerek hazırlanan raporda yapılan hesaba göre bu çalışanların 10.7 milyonu işe gitmeyecek. İşin ilginç yanı ise bu 10.7 milyonun yalnız 5.8 milyonunun pazar günü çalışıyor olması. Yani 4.9 milyon kişi pazar akşamı dizinin finalini izleyip, ertesi gün Game of Thrones’la ilgili aktivitelere katılacak ya da arkadaşlarıyla finali tartışacak. Bunun yanında 2.9 milyon çalışan da işe geç gidecek. Normalde ofise gitmesi gereken 3.4 milyon çalışan ise uzaktan çalışacak.

MESAİ SAATİNDE KOYU SOHBET

Genel olarak final sezonunun çalışan verimliliğini nasıl etkilediğini de araştıran The Workforce Institute ilginç veriler ortaya koydu. Buna göre sezon final sezonu boyunca şu ana kadar ABD’de 7.3 milyon kişi pazar akşamı Game of Thrones izledikten sonra pazartesi günü işe gitmedi. Söz konusu süreçte 12.7 milyon çalışan ise mesai saatleri içinde haftada 5 saatten fazla Game of Thrones hakkında konuştu. İş yerinde haftada 1 ila 4 saat arasında Game of Thrones hakkında konuşanların sayısı ise 16.5 milyon oldu.