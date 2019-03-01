Game of Thrones yeni sezon ne zaman? ‘Herkes şok olacak’

En çok izleyici kitlesine sahip olan dizilerinden Game of Thrones'un yeni sezonunun yaklaşması ile heyecan da artıyor. Son olarak GoT'un Daenerys Targaryen'ı Emilia Clarke dizinin son sezonunda herkesin şok olacağını dile getirdi. Peki Game of Thrones yeni sezon ne zaman başlayacak?

Milyonları ekran başına kilitleyen ve Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Game of Thrones’un final sezonunu yaklaşırken dizide ‘Daenerys Targaryen’ karakterine hayat veren Clarke’ın kırmızı halıda E! News’a verdiği röportaj E! Red Carpet & Award Shows Youtube kanalında yayınlandı. Game of Thrones final bölümlerin beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirten Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, “Herkes şok olacak” yanıtını verdi.

DEVASA BİR ŞEY OLACAK?

Londra doğumlu oyuncu, “Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu. Bunu çekmek gerçekten çok zamanımızı aldı” diye konuştu.

Yayınlanmaya başladığı 2011’den bu yana 38 Emmy ödülü kazanan Game of Thrones’un 8. sezonu, 14 Nisan‘da gösterilmeye başlayacak. George RR Martin’in yazdığı ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinden uyarlanan dizinin dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

YENİ SEZON NE ZAMAN? İŞTE FRAGMAN

Game of Thrones yeni sezon 14 Nisan 2019'da başlayacak. Yeni bölüm fragmanının gelmesi ile Game of Thrones yayın tarihi için de heyecan arttı. Yeni sezon fragmanında Stark ailesi bir kişi eksik olsa da Stark mezarlığında buluşuyor. İlk olarak kaşımıza Jon Snow çıkıyor. Daha sonra Arya ve Sansa da farklı yönlerden mezarlığa geliyor.

Game of Thrones yeni sezon yeni bölüm fragmanında Jon Snow Lyanna Stark'ın heykelinin yanından geçerken, Lyanna'nın Ned Stark'a “Onu korumalısın” sesi yankılanıyor. Fragmanın en can alıcı noktası ise Jon Snow, Arya ve Sansa'nın mezarlıkta kendi heykellerini görmesi oluyor.