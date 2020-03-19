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Game of Thrones yıldızı Indira Varma’nın Corona virüsü testi pozitif çıktı
Game of Thrones yıldızı Indira Varma’nın Corona virüsü testi pozitif çıktı
Dünyayı hızla etkisi altına alan Corona virüsü bir Hollywood yıldızında daha pozitif çıktı. Game of Thrones dizisinde Ellaria Sand karakterini canlandıran Indira Varma da Corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Magazin 19 Mart 2020 - 09:13

2014 yılında Game of Thrones kadrosuna katılan Indira Varma, Corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Şimdilerde Emilia Clarke ile The Seagull adlı bir tiyatro oyunu için çalışmalara başlayan Varma, tüm gösterilerin iptal olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu dün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla virüsün kendisinde olduğunu, “Bu virüsle yatakta yatıyorum ve hiç hoş değil. Güvende ve sağlıkla kalın. İnsanlara karşı iyi olun” sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Game of Thrones dizisinin Tormund’u Kristofer Hivju da Corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

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