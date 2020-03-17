Game of Thrones yıldızı Kristofer Hivju Corona virüse yakalandı

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones dizisinin Norveçli yıldızı Kristofer Hivju da Corona virüsüne yakalanan bir diğer ünlü isim oldu.

Hivju, Instagram hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, henüz semptomların hafif olduğunu ancak virüsün yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını söyledi.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Hepinizi son derece dikkatli olmaya davet ediyorum, ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun! Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın, sağlıklı kalın! ifadelerine yer verdi.

Kristofer Hivju’nun eşi yönetmen ve yapımcı Gary Molvær Hivju’nun ise enfekte olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Norveç’teki Corona virüsü vakası ise son olarak 1.300 olarak açıklandı.