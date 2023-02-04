Game of Thrones yıldızları ikinci bebeklerini bekliyor

HBO'nun fenomen dizisi “Game of Thrones” oyuncuları Kit Harington ve Rose Leslie ikinci bebeklerini bekliyor. Leslie ve Harington 2018 yılında evlenmiş ve 2021'de de ilk bebeklerini karşılamışlardı.

Sozcu.com.tr

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2019 yılında final yapan ve yayınlandığı dönemde tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un iki yıldızı ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Jon Snow rolüyle izleyici karşısına çıkan Kit Harington, Jimmy Fallon’ın programında mutlu haberi paylaştı.

Harington, Jimmy Fallon’a oğullarının bir kardeşi olacağını söyledi. Harington, “Korkuyorum” diye itiraf etti. Oğlunun, doğacak kardeşi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Harington, bunu henüz anlamadığını söylüyor: “Onu, buna hazırlamaya çalışıyoruz, Rose’un karnını işaret ediyoruz ve ‘Annenin bebeği’ diyoruz. O da karnını işaret ederek, ‘Bebeğim’ diyor.”

Çift, ilk defa 2016’da Londra’daki Olivier Ödülleri’nde kırmızı halıda beraber görüldü. 2017’de nişanlandılar ve 2018’de de evlendiler.

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