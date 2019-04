Game of Thrones’ta fragmanlar art arda geliyor! Peki Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

Game of Thrones’ta fragmanlar art arda geliyor! Peki Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

En çok izleyici kitlesine sahip olan dizilerinden Game of Thrones için geri sayım başladı. Son olarak GoT'un Daenerys Targaryen'ı Emilia Clarke dizinin son sezonunda herkesin şoke olacağını söyledi. Peki merakla beklenen Game of Thrones yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte GoT ile ilgili son gelişmeler...

Game of Thrones’un yeni sezonunun yaklaşması ile heyecan da artıyor. Final sezonunun başlamasına kısa bir süre kala 8. sezon tanıtımları art arda geldi. Game of Thrones 8. sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu fragman tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki hayranları da heyecanlandırdı. Peki Game of Thrones ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler…

GAME OF THRONES YENİ SEZON ÖN İZLEME

GAME OF THRONES 8. FİNAL SEZONU TANITIMI



GAME OF THRONES 8. SEZON 2. TANITIM

GAME OF THRONES 8. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Game of Thrones’ dizisinde ‘Jon Snow’ karakterine hayat veren Kit Harington, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Başrol oyuncusu, fenomen yapımın 8’inci sezonun başlangıç tarihini ‘Nisan 2019′ olarak duyurdu. HBO da resmi Twitter hesabından dizinin Nisan 2019‘da yayınlanacağını açıkladı.

KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?

HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington’un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda ”Beklenen kış geliyor mu?” sorularını çağrıştırdı.

KHALEESİ’DEN GAME OF THORES İPUCUSU

Milyonları ekran başına kilitleyen ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Game of Thrones'un final sezonunu yaklaşırken dizide ‘Daenerys Targaryen' karakterine hayat veren Clarke'ın kırmızı halıda E! News'a verdiği röportaj E! Red Carpet & Award Shows Youtube kanalında yayınlandı. Game of Thrones final bölümlerin beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirten Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, “Herkes şok olacak” yanıtını verdi.

DEVASA BİR ŞEY OLACAK?

Londra doğumlu oyuncu, “Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu. Bunu çekmek gerçekten çok zamanımızı aldı” diye konuştu.

Yayınlanmaya başladığı 2011'den bu yana 38 Emmy ödülü kazanan Game of Thrones'un 8. sezonu, 14 Nisan‘da gösterilmeye başlayacak. George RR Martin'in yazdığı ‘Buz ve Ateşin Şarkısı' (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinden uyarlanan dizinin dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.