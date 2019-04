Game of Thrones’tan 3 yeni fragman geldi! Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

Game of Thrones’tan 3 yeni fragman geldi! Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

Game of Thrones fragmanı 8. final sezonu öncesi ardı ardına yayınlandı. Tüm dünya tarafında heyecanla beklenen GoT yeni sezonu merak edilirken HBO'dan yeni sezon yapımlarını içeren fragmanlar geldi. Peki Game of Thrones ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

HBO’nun popüler dizisi Game of Thrones’un 8. sezonunun başlamasına kısa bir süre kala izleyicileri heyecanlandıra fragmanlar yayınlandı. Yeni fragmanlarda en göze batan detay ise en son 1. sezonda Ned Stark'a yas tutarken birlikte görülen Jon Snow ve Arya Stark sonunda yeniden bir araya gelmesi oldu. Çekimleri 2 yılda tamamlanan Game of Thrones 8. sezon bölümleri dizinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Game of Thrones final sezonu ne zaman başlayacak? İşte Game of Thrones yeni fragmanları…

GAME OF THRONES YENİ SEZON ÖN İZLEME

GAME OF THRONES 8. FİNAL SEZONU TANITIMI



GAME OF THRONES 8. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Game of Thrones’ dizisinde ‘Jon Snow’ karakterine hayat veren Kit Harington, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Başrol oyuncusu, fenomen yapımın 8’inci sezonun başlangıç tarihini ‘Nisan 2019′ olarak duyurdu. HBO da resmi Twitter hesabından dizinin Nisan 2019‘da yayınlanacağını açıkladı.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. TANITIM

KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?

HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington’un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda ”Beklenen kış geliyor mu?” sorularını çağrıştırdı.