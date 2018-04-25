Game of Thrones’un finalini sızdıran yandı!

Tüm zamanların izlenme rekorları kıran Game Of Thrones'un 2019 yılında ekranlara gelecek final sezonunun sızmaması için olağanüstü önlemler alınıyor.Yapımcılar daha önce sızdırma olaylarına karşı birden fazla final çekmişti. Oyunculara da senaryonun tamamı verilmemişti. Yapım şirketinin yeni hamlesi ise başrol oyuncularına yönelik oldu.

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Game Of Thrones’un final senaryosunu önceden okuması gereken başrol oyuncuları, en küçük bir detay sızdırması halinde 30 milyon dolar (120 milyon TL) tazminat ödemek zorunda kalacak.Daha önce de dizisinin sevilen karakteri Sansa Stark’ı canlandıran Sophie Turner, final bölümü hakkında açıklama yapmıştı.

İngiliz oyuncu, dizinin son bölüm senaryosu okuduğunda neredeyse tüm oyuncuların ağladığını söylemişti.Senaryonun son satırlarını okuyor olmanın herkesi çok duygusallaştırdığını belirten Turner “Şimdi düşünürken dahi tüylerim diken diken oluyor. İçindeyken gerçekten bir bitiş noktası olacağını görmüyorsunuz. Gerçek bir şok oldu. Çok üzücüydü, ama çok da gurur vericiydi” diye konuşmuştu.Game of Thrones’un sekizinci, yani final sezonu 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.